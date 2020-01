Gazzetta: Ancelotti e Gattuso non hanno saputo valorizzare Lozano (Di venerdì 24 gennaio 2020) Maurizio Nicita sulla Gazzetta dello Sport ricerca i motivi della parabola discendente di Hirving Lozano, da eroe a flop. Motivo per cui non è da escludere un suo addio in estate Non è escluso che possa essere messo sul mercato, in estate, per tentare di recuperare parte dell’investimento fatto. L’attaccante messicano era stato salutato con giubilo quest’estate come una promessa e il suo esordio con il gol contro la Juve aveva fatto ben sperare anche gli ultimi scettici. Quella prodezza fu il lasciapassare per entrare nei sentimenti della gente, ma fu pure l’inizio di un’involuzione che nemmeno il suo principale sponsor, Carlo Ancelotti, è mai riuscito a capire e intervenire. Responsabilità dunque dell’ex tecnico Carlo Ancelotti che lo ha sempre schierato come seconda punta, scrive Nicita, mentre Lozano preferisce giocare esterno sinistro Ma le volte in cui Ancelotti ... ilnapolista

