Cusago | macellaio si ferisce al braccio con un coltello | portato in ospedale in codice

Un macellaio di 33 anni si è ferito al braccio con un coltello mentre stava lavorando all'interno di una macelleria in via Guglielmo Marconi, a Cusago (Milano). Il 33enne si è procurato per cause da accertare un profondo taglio al gomito: soccorso dal personale del 118, è stato trasportato in ambulanza in codice giallo all'ospedale San Carlo di Milano.

