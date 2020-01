Coronavirus, su Instagram le spaventose immagini: alcune persone contagiate sarebbero morte (Di venerdì 24 gennaio 2020) Sono state diffuse su Instagram delle fotografie alquanto preoccupanti che arrivano da Wuhan. Nelle foto si vedono alcune persone contagiate distese a terra, come fossero morte Potrebbero essere morte le persone che- in alcune foto apparse su Instagram– giacciono a terra con il volto coperto da una mascherina chirurgica. Siamo a Wuhan, in Cina, e … L'articolo Coronavirus, su Instagram le spaventose immagini: alcune persone contagiate sarebbero morte NewNotizie.it. newnotizie

