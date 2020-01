Confindustria, Andrea Illy non si autocandida a presidente ma resta in gioco (Di venerdì 24 gennaio 2020) Andrea Illy, presidente dell’omonima azienda di caffè, ha annunciato che non si autocandiderà alla presidenza di Confindustria. TRIESTE – La corsa alla presidenza di Confindustria ‘perde’ Andrea Illy. Il noto imprenditore triestino, in una nota, ha dichiarato che non presenterà una autocandidatura alla presidenza dell’associazione degli industriali. Allo stesso tempo, non è escluso che possa entrare in gioco nella successiva fase delle consultazioni dei ‘saggi’. Confindustria, il comunicato di Illy “E’ necessario far ricorso alla più ampia consultazione a livello dei consigli di tutte le associazioni settoriali e territoriali, onde evitare le possibili distorsioni cui si presta la procedura di autocandidatura“. Nella nota Illy spiega che, benché il ‘Piano Strategico per l’Italia’ da lui proposto ... newsmondo

