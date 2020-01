Calciomercato Parma, due idee per due acquisti: Esposito e Kean (Di venerdì 24 gennaio 2020) Calciomercato Parma, il club è alla ricerca di un attaccante e nel mirino ci sono due giovanissimi Cercasi attaccante in casa Parma. Dopo il brutto infortunio di Inglese, lo stop di Karamoh e la situazione di Gervinho costringono la società ad intervenire sul mercato. Come riporta La Gazzetta dello Sport nel mirino ci sarebbero due giovanissimi: il primo è Esposito. Parma e Inter hanno già parlato della questione e il club crociato lo vorrebbe in prestito per un anno e mezzo. In questo caso decisiva sarà la decisione del tecnico Conte che invece vorrebbe tenerlo tra i big ancora. Per quanto riguarda Kean l’operazione è più complicata: sempre a patto che Ancelotti voglia privarsi dell’attaccante. Altri nomi che circolano sono quelli di Matri e Sanabria. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

