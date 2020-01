Brescia-Milan moviola: due gol giustamente annullati, manca un giallo (e il rosso) a Kjaer (Di venerdì 24 gennaio 2020) L'arbitro Valeri è ben coadiuvato dai suoi assistenti al Rigamonti dove il Milan trova il suo terzo successo consecutivo, grazie al gol di Rebic. Due gol annullati, uno per parte, entrambi per giusti fuorigioco, senza l'ausilio del VAR. manca un secondo giallo a Kjaer per l'intervento su Torregrossa nel primo tempo. fanpage

AntoVitiello : Convocati Milan, non c'è #Paquetà che ha chiesto di non essere in lista per Brescia. Presenti Musacchio e Rodriguez - IsmaelBennacer : ?? Brescia - AC Milan ?? Stadio Mario-Rigamonti ? 20h45 #ForzaMilan ???? - SkySport : ? #UltimOra #Milan ? #Paquetá ha chiesto di non essere convocato per #Brescia ?? Richiesta arrivata dopo la sessione… -