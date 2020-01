Avellino, Cisl Fp proclama lo stato di agitazione nel comparto Sanità pubblica (Di venerdì 24 gennaio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiAvellino – La scrivente organizzazione sindacale rappresentativa del personale del comparto Sanità, Funzioni locali e Funzioni centrali, comunica che in data 15 gennaio 2020, con nota prot. n. 11, la Cisl Fp Campania, con sede in Napoli alla via Toledo, ha proclamato una giornata di sciopero generale per il giorno 6 febbraio 2020 dei lavoratori degli ospedali e delle aziende sanitarie del territorio della regione Campania dopo aver esperito la previa procedura conciliativa prevista dalla legge avendo avuto esito negativo, ex legge 146/90 e s.m.i. Nella predetta nota è stata proclamata, altresì, una giornata di mobilitazione per il 28 gennaio 2020 con presidi davanti le Prefetture di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno. Pertanto, per quanto di competenza e per la dovuta informazione, si comunica che il prossimo 28 gennaio, dalle 9.30 alle 10.30 ... anteprima24

