Auto elettriche, la Cina corre ai ripari. Niente più blocco degli incentivi dopo il 2020? (Di venerdì 24 gennaio 2020) La Cina pensa di rinnovare gli incentivi alle Auto a batteria dopo che l’annuncio, in settembre, della fine dei sussidi statali per i veicoli elettrificati al termine del 2020 ne ha fatto crollare le vendite. Lo scorso giugno, i primi tagli (del 60% per le elettriche pure e del 50% per le ibride) nei finanziamenti pubblici ne avevano in pratica bloccato la domanda, facendo si che il computo di fine anno registrasse un -4%, a quota 1,2 milioni di immarticolazioni. In seguito alla pressione delle associazioni di costruttori, il governo di Pechino sta tuttavia pensando di fare un passo indietro e rimandare la deadline già decisa. Attualmente, i veicoli 100% elettrici beneficiano di contributi fino a 25.000 yuan (circa 3.270 euro) mentre quelli ibridi plug-in si fermano a 10 mila yuan (poco più di 1.300 euro). E se, l’11 gennaio, il ministro dell’Industria Miao Wei aveva ... ilfattoquotidiano

