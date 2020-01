WhatsApp cambia tutto: questa novità sarà davvero apprezzata dagli utenti (Di giovedì 23 gennaio 2020) Se ne è parlato per mesi di questa possibile novità per WhatsApp, ma ora è arrivata l’ufficialità: un bel cambiamento che gli utenti ameranno di sicuro WhatsApp (fonte foto: pixabay) Si parla spesso delle novità portate di volta in volta su WhatsApp, stavolta però c’è davvero qualcosa di utile che sorprenderà gli utenti che usano l’applicazione, e che si rivelerà sicuramente molto molto utile. La novità in questione altro non è che la possibilità, da parte di chi ne avesse voglia di provarlo, dell’arrivo del tema scuro sull’app che, come suggerisce il nome, va a modificare la tonalità di quanto vediamo ogni giorno sullo schermo. Lo scopo, tuttavia, non è meramente estetico, anche se la novità sarà apprezzata molto per tale cambiamento. Il tema scuro si rivela particolarmente utile per evitare che gli occhi si stanchino ... chenews

rosatoeu : WhatsApp, come attivare la modalità scura. Su WhatsApp è stata rilasciata la modalità scura: ecco come attivarla e… - cyberanimax : - m_mugnani : WhatsApp, arrivano gli sticker animati: cosa cambia -