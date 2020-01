Virus cinese: a Fiumicino scanner per 202 passeggeri da Wuhan (Di giovedì 23 gennaio 2020) All’aeroporto di Fiumicino sono transitati in un’area dedicata – lontana dalle zone di transito degli altri passeggeri in arrivo – 202 viaggiatori provenienti dalla città di Wuhan, epicentro del nuovo coronaVirus: sono giunti in Italia con volo di linea diretto della China Southern Airlines Cz 645, atterrato alle 04:50. La compagnia vola fa tappa allo scalo 3 volte a settimana. Sono state applicate per la prima volta le procedure disposte dalle autorità dopo la diffusione del Virus, tra cui la misurazione della temperatura corporea.L'articolo Virus cinese: a Fiumicino scanner per 202 passeggeri da Wuhan Meteo Web. meteoweb.eu

Agenzia_Ansa : Salgono a 17 le vittime del nuovo #coronavirus cinese. Lo riportano i media statali cinesi #ANSA - Agenzia_Ansa : Virus cinese, primo caso a Hong Kong. L'uomo era arrivato da Wuhan in treno #ANSA - Agenzia_Ansa : Tutto quello che c'è da sapere sul Virus cinese - GUARDA LA GRAFICA #coronavirus #ANSA -