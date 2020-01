Un posto al sole anticipazioni 24 gennaio 2020: Serena fa un inatteso e piacevole incontro (Di giovedì 23 gennaio 2020) Nella puntata di Un posto al sole, in onda venerdì 24 gennaio 2020 su Rai3, Filippo sta aspettando Serena a Napoli, ma lei, di ritorno da Berlino, fa un inatteso e piacevole incontro: anticipazioni. Un posto al sole torna venerdì 24 gennaio 2020 su Rai3 alle 20:45 e le anticipazioni parlano di Filippo, che attende il ritorno della famiglia a Napoli, e di Serena, che fa un inatteso incontro. Filippo attende con ansia il ritorno di Serena e Irene da Berlino, ma la ragazza ha fatto un piacevole e inaspettato incontro. Dopo il colloquio con l'insegnante di Bianca, in cui la maestra ha criticato Franco, Angela deve prendere una decisione. Arianna soffre sempre di più per la distanza che si è creata con Andrea. Patrizio è ai ferri corti con Samuel e dubita di ... movieplayer

sole24ore : Non sarà semplice convincere le persone che la rinuncia alla privacy sul posto di lavoro e l’irruzione degli algori… - Noovyis : (Un posto al sole anticipazioni 24 gennaio 2020: Serena fa un inatteso e piacevole incontro) Playhitmusic - - cinemaniaco_fb : ?????????????? Un posto al sole anticipazioni 24 gennaio 2020: Serena fa un inatteso e piacevole incontro… -