Porta a Porta, intervento di Matteo Salvini durante Juventus-Roma: il Partito Democratico contro la Rai e Bruno Vespa (Di giovedì 23 gennaio 2020) durante l'intervallo della partita di Coppa Italia, Juventus-Roma, trasmessa da Rai 1, ieri sera, mercoledì 22 gennaio 2020, nel consueto promo di Porta a Porta, il programma di Bruno Vespa, è andato in onda un intervento, senza contraddittorio, di Matteo Salvini, leader della Lega ed ex Ministro dell'Interno, a pochi giorni dalle elezioni regionali in Emilia-Romagna e in Calabria e, ovviamente, a sostegno del proprio Partito.Il Partito Democratico ha fortemente criticato la Rai e Bruno Vespa per quello che, stando al tweet condiviso da Nicola Zingaretti, segretario del Partito, è stato definito un comizio, andato in onda durante una partita di calcio molto seguita, visto la caratura delle due squadre:Porta a Porta, intervento di Matteo Salvini durante Juventus-Roma: il Partito Democratico contro la Rai e Bruno Vespa pubblicato su TVBlog.it 23 gennaio 2020 04:49. blogo

ShooterHatesYou : Nel codazzo che accompagnava Salvini a fare l’ennesima bravata c’erano collaboratori, assistenti, sospetto anche qu… - VEVO_IT : .@Louis_Tomlinson ci porta in Marocco nel nuovo video di #Walls! Scopritelo qui ?? ?? - MassimGiannini : La caccia porta a porta del diverso, dello straniero, del nemico: con il #salvinicitofona siamo al grado sotto zer… -