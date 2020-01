Oroscopo della settimana Mauro Perfetti: previsioni dal 26 al 1° febbraio (Di giovedì 23 gennaio 2020) Oroscopo settimanale Mauro Perfetti: le previsioni da domenica 19 a sabato 25 gennaio 2020 Puntuali come sempre sono arrivate per la prossima settimana le previsioni dell’Oroscopo Mauro Perfetti dal 26 gennaio al 1°febbraio pubblicate sul nuovo numero del settimanale Oggi. Ci saranno flirt senza precedenti per i cuori solitari dell’Ariete. L’entusiasmo e l’energia con cui affrontate la vita di tutti i giorni si rivelerà un toccasana per rinverdire la complicità con gli altri. Le Stelle esortano il Toro a ricercare la compagnia di persone brillanti e a sfuggire chi si lamenta per ogni sciocchezza. Le Stelle spingono i Gemelli, invece, a ricercare il piacere e il divertimento a discapito del senso del dovere. L’importante è non strafare: potreste volere sempre di più forse per cercare di colmare qualche vuoto emozionale. Venere dai Pesci porta con sé una fresca ventata di voglia di ... lanostratv

andrewsword2 : RT @OldFashioned487: L'oroscopo della settimana mi consiglia di essere più empatica. Come me vedo male. - OldFashioned487 : L'oroscopo della settimana mi consiglia di essere più empatica. Come me vedo male. - Elle_Italia : L'oroscopo del giovedì è l'oroscopo di @simonandthestar della settimana dal 23 al 29 gennaio 2020 segno per segno… -