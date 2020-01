Ornella Vanoni vuole la candela di Gwyneth Paltrow al posto dei fiori a Sanremo - (Di giovedì 23 gennaio 2020) Erika Pomella Ornella Vanoni ha lanciato una provocazione netta sul suo profilo Twitter, chiedendo che i fiori di Sanremo vengano sostituiti con le candele di Gwyneth Paltrow Gwyneth Paltrow continua a far parlare di sé. Da quando ha pubblicizzato sul sito e-commerce Goop la vendita di una candela con il nome "L'Odore della Mia Vagina" l'attrice di Sliding Doors è stata continuamente chiamata in causa, complici anche le altre esternazioni, non da ultima la vagina gigante. Stavolta, però, a chiamare in causa l'attrice ci ha pensato una cantante nostrana, Ornella Vanoni. La donna, infatti, ha utilizzato il suo account ufficiale di Twitter per dare voce ad un suo strano desiderio: "Intorno al palco dell'Ariston invece dei fiori si potrebbero mettere tante, tante candele di Gwyneth Paltrow". Intorno al palco dell’Ariston invece dei fiori si potrebbero mettere tante,tante candele ... ilgiornale

