“Non sono uno spacciatore!”: il ragazzo a cui Salvini ha citofonato non ci sta (Di giovedì 23 gennaio 2020) Ha diciassette anni, è di origine tunisina e non è uno spacciatore: lo ha ribadito nel corso di alcune interviste. Lui e la sua famiglia si sono rivolto ad un avvocato: si sentono danneggiati e potrebbero passare a vie legali. «Non sono uno spacciatore e non lo sono nemmeno i miei parenti, siamo scossi per … L'articolo “Non sono uno spacciatore!”: il ragazzo a cui Salvini ha citofonato non ci sta proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

