Nintendo vince la causa contro l'associazione tedesca dei consumatori legata ai preordini digitali (Di giovedì 23 gennaio 2020) Un tentativo da parte delle associazioni dei consumatori tedesche e norvegesi di dichiarare illegali le pratiche di pre-ordine all'interno dell'eShop di Nintendo ai sensi della legge europea (ovvero che Nintendo impedisce ai consumatori di annullare un pre-ordine una volta effettuato) è stato respinto, con una sentenza del tribunale tedesco a favore della società di Kyoto.Il Consiglio dei consumatori norvegese aveva inizialmente sollevato preoccupazioni sulle pratiche di vendita digitale di Nintendo nel febbraio 2018, sostenendo che la società stava violando la legge europea. Di solito, i consumatori europei hanno il diritto di annullare un pre-ordine in qualsiasi momento prima dell'uscita di un gioco, ma Nintendo insiste che gli utenti di eShop rinuncino proprio prima di qualsiasi acquisto spuntando una casella dichiarando: "Acconsento che Nintendo inizi con le prestazioni dei suoi ... eurogamer

