Napoli, senti Michele Pazienza: “Nella parte tattica mi rivedo in Diego Demme” (Di giovedì 23 gennaio 2020) L’ex centrocampista azzurro Michele Pazienza ha parlato degli azzurri ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale della società. Tra agli argomenti principali dell’intervento, le situazioni attuali di Diego Demme e Lorenzo Insigne, i migliori in campo contro la Lazio in Coppa Italia. “Demme ha dimostrato delle buone qualità, sia dal punto di vista fisico che tecnico. Mi è dispiaciuto non poter vedere più tempo Lobotka. Nella parte tattica mi rivedo in Demme. È molto abile nel mantenere la posizione e nel coprire le linee di passaggio, ma rispetto a me è molto più dinamico. Il Napoli ha dato una risposta dal punto di vista caratteriale. Aveva dei crediti con la sorte. Dal punto di vista del gioco credo che la Lazio abbia fatto molto di più del Napoli. Gli azzurri invece necessitavano di quella fortuna mancata. Insigne mi è piaciuto moltissimo. Mi aspetto ... calciomercato.napoli

