Michele Bravi accusato di omicidio stradale: il cantante chiede di patteggiare 18 mesi (Di giovedì 23 gennaio 2020) Nell'udienza preliminare di stamattina, giovedì 23 gennaio, per la vicenda che vede protagonista Michele Bravi, accusato di omicidio stradale, il legale del cantante ha chiesto di patteggiare 18 mesi. L'Incidente in questione risale al 22 novembre 2018 a Milano: la vettura guidata da Bravi durante una svolta a sinistra si scontrò con una moto, provocando la morte della donna che era in sella. milano.fanpage

