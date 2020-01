Miano, agguato di camorra all’alba: ucciso a colpi di pistola uomo dei Lo Russo (Di giovedì 23 gennaio 2020) Un uomo è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco alle 6.30 di oggi, 23 gennaio, in via Valente, a Miano, periferia nord di Napoli. Sul posto i carabinieri. Dinamica non ancora chiara, si sarebbe trattato di un agguato di matrice camorristica: l'uomo sarebbe stato raggiunto da due sicari che avrebbero aperto il fuoco mentre era in un circolo. fanpage

