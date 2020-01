Mattarella: non abbassare guardia contro antisemitismo e fascismo (Di giovedì 23 gennaio 2020) Gerusalemme, 23 gen. (askanews) – “La cerimonia di oggi sarà un richiamo a tutto il mondo perchè non si abbassi mai la guardia, l’attenzione, la vigilanza contro l’antisemitismo, contro la violenza e contro il fascismo”. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha incontrato il Capo dello Stato di Israele, Reuven Rivlin, nel corso della visita a Gerusalemme per partecipare, con numerosi Capi di Stato e di governo, al Quinto Forum Mondiale dell’Olocausto dal titolo “Ricordare l’olocausto: combattere l’antisemitismo”. Il forum è organizzato in occasione del 75/mo Anniversario della Liberazione di Auschwitz-Birkenau, appuntamento che il presidente definisce “molto significativo”. Mattarella ha poi ricordato a Rivlin la scelta che lo ha portato alla nomina a senatore a vita di Liliana Segre. “La ... notizie

