LIVE Camila Giorgi-Kuznetsova, Australian Open 2020 in DIRETTA: serve una prova di sostanza contro l’esperta russa (Di giovedì 23 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di Giorgi-Kuznetsova – Il programma degli Australian Open (23 gennaio) – Risultati e tabellone femminile aggiornati Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match del 2° turno degli Australian Open 2020 tra Camila Giorgi e la russa Svetlana Kuznetsova. Sul campo n.19 la marchigiana desidera continua la propria avventura in terra Australiana, affrontando una giocatrice contro la quale in passato non ha mai vinto. Giorgi, infatti, nei due precedenti con Kuznetsova ha rimediato due sconfitte, anche se si parla di match piuttosto datati, risalenti al 2014. Camila, reduce dall’ottimo match contro la tedesca Antonia Lottner del primo turno, è pronta a lancia la sfida e ripartire dopo un’annata negativa dal punto di vista degli infortuni. Contrattempi che l’hanno portata ai margini della top-100, ... oasport

