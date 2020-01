LIVE Australian Open 2020, risultati 23 gennaio in DIRETTA: Seppi sfida Wawrinka, Giorgi aspetta Kuznetsova. Rublev e Isner al prossimo turno (Di giovedì 23 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI CAMILA Giorgi-KUZNETSOVA DALLE ORE 08.00 (23 gennaio) CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Seppi-Wawrinka DALLE ORE 09.00 (23 gennaio) CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI NADAL-DELBONIS (SECONDO MATCH DALLE ORE 9.00 DEL 23 gennaio) 09.20 E’ iniziato il match fra l’azzurro Andreas Seppi e lo svizzero Stan Wawrinka. 09.17 Monfils! Il francese viene a capo di una lunga battaglia contro il rivale di giornata Karlovic, il croato veterano del circuito, battendolo 4-6, 7-6 (8), 6-4, 7-5. 09.14 Isner c’è: lo statunitense chiude in tre set la pratica contro il cileno Tabilo (6-4, 6-3, 6-3) qualificandosi al prossimo turno. 09.11 Iniziano praticamente quasi in contemporanea due match importantissimi, uno al maschile e uno al femminile: Kyrgios-Simon e Halep-Dart. 09.08 Tie-break d’oro per Verdasco, ... oasport

