LIVE Australian Open 2020 | risultati 23 gennaio in DIRETTA | fantastica Camila Giorgi

11.27 Arriva il terzo set per Wawrinka che quindi comanda 2-1 nel computo generale dei set su Seppi: 4-6, 7-5, 6-3 la situazione a suo favore. 11.25 Wawrinka inizia a servire per il set, mentre Seppi ha accorciato le distanze sul 5-3 in questo terzo parziale. 11.24 Nadal si mette in moto: arriva il break dello spagnolo su Delbonis. E' 3-1 e servizio per lui in questo primo set. 11.21 Wawrinka non sbaglia salendo 5-2 nel terzo set. Ora è Seppi ad essere spalle al muro. 11.20 Khachanov torna a ruggire: il russo fa suo il terzo set nel duello contro lo svedese Ymer (6-2, 2-6, ...

