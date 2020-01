Le toghe promuovono il lodo Conte. E Renzi rimedia un’altra stroncatura. L’Anm: lo stop alla prescrizione non è incostituzionale. Italia Viva sempre più isolata nella maggioranza (Di giovedì 23 gennaio 2020) Nessuna incostituzionalità nel cosiddetto lodo Conte. L’Associazione nazionale magistrati sgombra il campo dai sospetti sulla proposta del premier per andare avanti con lo stop alla prescrizione dopo il primo grado di giudizio. Una posizione che rende Italia Viva sempre più isolata all’interno della maggioranza giallorossa. Il presidente delL’Anm, Luca Poniz, ha definito una polemica pretestuosa quella sul lodo Conte. “Distinguere la posizione del condannato e dell’assolto è saggissimo – ha aggiunto il presidente dell’Associazione nazionale magistrati – e non capisco perché dovrebbe essere incostituzionale”. Anche dal numero uno delle toghe non mancano però dubbi sulla riforma generale del processo proposta dal guardasigilli Alfonso Bonafede. “L’idea di programmare i tempi dei processi – ha dichiarato Poniz – è utopistica, totalmente fuori dalla realtà. La cosa ... lanotiziagiornale

margheritini : RT @MPenikas: LN Le toghe promuovono il lodo Conte. E Renzi rimedia un’altra stroncatura. L’Anm: lo stop alla prescrizione non è incostituz… - MPenikas : LN Le toghe promuovono il lodo Conte. E Renzi rimedia un’altra stroncatura. L’Anm: lo stop alla prescrizione non è… -