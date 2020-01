La Cei boccia Salvini al citofono: "Atteggiamento infelice" (Di giovedì 23 gennaio 2020) Giuseppe Aloisi La citofonata di Matteo Salvini non è piaciuta a mons. Stefano Russo, che parla di "Atteggiamento non particolarmente felice" Una delle ultime scelte operate da Matteo Salvini, in specifico quella di citofonare presso l'abitazione di un presunto spacciatore, non è piaciuta alla Cei, che ha parlato di un "Atteggiamento" che "non è stato particolarmente felice". Il leader della Lega è impegnato nelle ultime fasi della campagna elettorale per le elezioni regionali dell'Emilia Romagna. La competizione vede contrapposti soprattutto Lucia Borgonzoni, che è candidata per il centrodestra, e Stefano Bonaccini, che è espresso dalla coalizione di centrosinistra. E i vescovi di quel territorio, qualche giorno fa, hanno anche presentato un documento pubblico in cui si domanda agli elettori di sbarrare la strada al sovranismo-populista. Il parere sul comportamento di ... ilgiornale

