Il significato di Sincero, la canzone di Bugo e Morgan a Sanremo 2020 (Di giovedì 23 gennaio 2020) Tra i 24 big che saliranno sul palco dell'Ariston c'è la coppia formata da Morgan e Bugo. I due portano in gara un brano dal titolo "Sincero", in cui si assiste ad una sarcastica e pungente critica della società. Per Bugo si tratta della prima volta al Festival di Sanremo, mentre Morgan vi aveva già partecipato sia con i Bluvertigo che da solista. fanpage

antonioripa : @LudovicoFVisen1 @lucapanofsky Perché dovrei bloccarti? Lo faccio solo con chi è un troll oppure offende. Poi, sei… -