Ida Platano e Riccardo Guarnieri hanno litigato? L’indiscrezione (Di giovedì 23 gennaio 2020) Dopo la proposta di nozze e la promessa di voler trascorrere una vita insieme, Ida Platano e Riccardo Guarnieri sono tornati a Uomini e Donne per rivelare come starebbero procedendo le cose nel loro rapporto. Ida Platano e Riccardo Tutto sembra procedere liscio come l’olio nella vita di Ida Platano e Riccardo Guarnieri che, a parte qualche battibecco, sembrano ancora intenzionati a fare sul serio. I due sono tornati nello studio di Uomini e Donne, dove la loro storia ha avuto inizio, e hanno spiegato uno dei motivi della loro ultima discussione: Ida si sarebbe infuriata perché Riccardo non ha fatto gli auguri di compleanno a Gemma Galgani, sua grande amica. Il cavaliere allora si è rivolto direttamente alla dama del trono over chiedendole se le fossero mancati i suoi auguri e poi ha anche aggiunto che Ida non avrebbe fatto gli auguri ad alcuni suoi parenti, ma lui non se la ... notizie

