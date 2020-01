I centri sociali che ora attaccano De Magistris sono il trionfo dell’ipocrisia (Di giovedì 23 gennaio 2020) Tempo di lettura: 4 minutiNapoli – Peggio (politicamente parlando) di Luigi De Magistris, a Napoli, c’è solo chi, dopo averlo sostenuto a spada tratta, ora abbandona la nave di Luigi De Magistris. Lo abbiamo scritto più volte, e le conferme arrivano settimana dopo settimana, giorno dopo giorno, ora dopo ora. Prendiamo i famigerati centri sociali partenopei: unico esempio al mondo di lotta dura… a difesa di chi comanda. Per 9 anni, e in particolare negli ultimi 4, quelli della seconda consiliatura arancione, i centri sociali napoletani sono stati i “cani da guardia” al servizio dell’amministrazione comunale. Caso più unico che raro di antagonismo di potere, gli okkupanti con la bandana hanno insultato, offeso, sbeffeggiato, chiunque si permettesse di criticare il Sovrano, ovvero il sindaco. Oggi, fuggono e rinnegano tutto. E’ toccato prima a Laura Bismuto, ex Dema, allontanatasi ... anteprima24

