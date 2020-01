Denis Villeneuve pensa a Blade Runner 3 (Di giovedì 23 gennaio 2020) Arriverà mai Blade Runner 3? Con Blade Runner 2049, Denis Villeneuve ha realizzato un miracolo cinematografico, offrendo un atteso sequel del capolavoro di fantascienza di Ridley Scott che in qualche modo è stato all’altezza della pesante eredità dell’originale che tutti amiamo. Da allora, ha lavorato duramente sull’ormai prossimo adattamento di Dune, ma ciò non ha impedito al futuro illuminato da neon di Blade Runner di percolare nella sua testa. Parlando con Empire dei più grandi film del secolo (Blade Runner 2049 si piazza al numero 45 della lista), Villeneuve ha ripensato alla sua esperienza nella lavorazione del film dicendo che forse non ha ancora finito con quell’universo. “È un posto così stimolante, il mondo di Blade Runner“, dice – aggiungendo che sarebbe interessato a un altro film se fosse “non collegato” ai primi due. E ... nerdgate

