Bianca Guaccero: addio a Detto Fatto e Rai2 per approdare a TV8? (Di giovedì 23 gennaio 2020) Bianca Guaccero sarebbe sul punto di cedere alle lusinghe di TV8, che le avrebbe già proposto un contratto, visto anche il destino incerto del suo Detto Fatto su Rai2. Bianca Guaccero dirà addio per sempre Detto Fatto e Rai2 per trasferirsi a TV 8? La conduttrice pugliese avrebbe deciso di passare alla rete del gruppo Sky anche perché il programma pomeridiano sembra a forte rischio cancellazione, visto l'indice di gradimento piuttosto deludente. Detto Fatto sembra destinata a sparire dai palinsesti RAI, il secondo canale vorrebbe rinnovarsi, rivolgersi a un pubblico più giovane, senza pestare i piedi a Rai1. Così Bianca Guaccero, come un bravo calciatore in scadenza di contratto, si sta guardando attorno e sembra ormai decisa a lasciare la TV di Stato per approdare a TV8. LA TV ... movieplayer

