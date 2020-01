Australian Open 2020: Guido Pella, chi è il prossimo avversario di Fabio Fognini? (Di giovedì 23 gennaio 2020) Nella notte italiana Fabio Fognini scenderà in campo per il suo match di terzo turno agli Australian Open 2020. Il ligure è reduce da due maratone contro Reilly Opelka e Jordan Thompson, imponendosi con entrambi al super tie-break del quinto set. Il nativo di Arma di Taggia affronterà l’argentino Guido Pella in uno scontro che si prospetta sicuramente avvincente, con un’altra probabile battaglia all’orizzonte per la testa di serie numero dodici. Classe 1990, Guido Pella è esploso in maniera definitiva nella scorsa stagione, riuscendo ad entrare anche tra i primi venti del mondo, proprio in ventesima posizione della classifica (suo best ranking). Il 29enne di Bahia Blanca è professionista dal 2007, ma è andato vicinissimo al ritiro nel 2014 a causa dei risultati che non volevano proprio arrivare. Una crisi profonda, ma dalla quale l’argentino con tanto sacrificio ... oasport

fattoquotidiano : Tennis, Australian Open: Giorgi passa al terzo turno. Seppi vicino all’impresa con Wawrinka - Eurosport_IT : Camila Giorgi vola al terzo turno degli Australian Open! ???????? L'azzurra batte Kuznetsova 6-3 6-1 con una partita… - RaiTre : #Australia Nasa: il fumo degli incendi fa il giro della Terra. Il torneo degli Australian Open sospeso per malori d… -