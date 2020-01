Amazon sperimenta la vendita a rate in Italia (Di giovedì 23 gennaio 2020) Un'opzione di pagamento in cinque quote a tasso zero è apparsa su un prodotto distribuito dal colosso americano. E' sufficiente una comune carta di credito repubblica

ninacarilli51 : Amazon sperimenta la vendita a rate in Italia - SimoneCosimi : Amazon sperimenta la vendita a rate in Italia - Artlandis : Amazon sperimenta la vendita a rate in Italia -