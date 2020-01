Albano e Romina in dubbio a Sanremo, c’è uno scoglio da superare (Di giovedì 23 gennaio 2020) Albano e Romina Power, saranno ufficialmente ospiti a Sanremo 2020. I due saliranno sul palco dell’Ariston, per un guadagno niente male Albano e Romina (Fonte foto: ilmessaggero.it) Saranno loro gli ospiti d’onore della prima serata di Sanremo 2020, Festival che festeggerà per l’occasione, il settantesimo compleanno. Albano e Romina, l’amatissima coppia di cantanti italiani, che un tempo lo erano anche nella vita. A confermarlo in una intervista, proprio il cantante di Cellino San Marco, nato nel 1943 e con ben quattordici presenze ufficiali al Festival, dal 1968 al 2011. In realtà, nessuna notizia è però trapelata dall’organizzazione del festival canoro, ma mancherebbe solo l’ufficialità visto che a parlare, è stato uno dei diretti interessati. LEGGI ANCHE: DILETTA LEOTTA IN ABITO TRASPARENTE: PROVE MOZZAFIATO PER ... chenews

