Aggressione a Martina Nasoni e sua madre: “Minacce e spintoni” (FOTO) (Di giovedì 23 gennaio 2020) Terribile esperienza per la vincitrice della passata edizione del Grande Fratello. Questa mattina, Martina Nasoni e sua madre hanno subito una violenta Aggressione da parte di un uomo. La notizia è stata raccontata dalla diretta interessata attraverso le Instagram Stories. Martina, però, era così provata dall’avvenimento al punto da non mostrarsi in volto. Il racconto, infatti, è stato fatto attraverso un contenuto scritto. Ecco cosa è successo. Martina Nasoni racconta la terribile Aggressione Questa mattina, la vincitrice del GF e sua madre si trovavano alla stazione di Terni. Ad un certo punto, un uomo visibilmente alterato si è avvicinato a loro ed ha cominciato a dire parolacce e a spingerle in modo violento. Le due donne si sono spaventate moltissimo ed hanno immediatamente provveduto a contattare le forze dell’ordine. Per fortuna, essendo in un luogo pubblico, la madre ... kontrokultura

KontroKulturaa : Aggressione a Martina Nasoni e sua madre: 'Minacce e spintoni' (FOTO) - - CorriereUmbria : Terni, Martina Nasoni e la madre aggredite alla stazione #martinanasoni #grandefratello #aggredita #stazione #terni… -