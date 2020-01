Ultime Notizie Roma del 22-01-2020 ore 14:10 (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli in apertura la politica il ministro degli Esteri Luigi Di Maio oggi pomeriggio annuncia le tue dimissioni del capo politico del Movimento Di Maio A quanto si apprende avrebbe anticipato la sua decisione questa mattina nella riunione con i ministri del Movimento l’annuncio arriverà in occasione della presentazione dei facilitatori Regionali al tempio di Adriano cresce in queste ore l’ipotesi di affidare la reggenza del 5 stelle a Vito Crimi in vista degli Stati Generali previsti nella metà di marzo quando sarà completato l’iter giuridico sulla decisione autostrade voglio che tutti i ministri condividano la grande responsabilità che assumeremo lo dice il premier Giuseppe Conte microfoni di non stop news Suareztanto 25 ho già chiarito i fatti la Presidenza del Consiglio è stata ... romadailynews

