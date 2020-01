Tennis, Australian Open: Fognini vince 10-4 al tie-break del 5° set. Fuori Berrettini e Sinner (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Un’altra maratona per Fabio Fognini che batte Thompson in cinque set e passa al terzo turno degli Australian Open. L’azzurro, avanti per due set a zero, ha subito la rimonta del Tennista di casa e ha dovuto aspettare il tie-break decisivo per riuscire ad avere la meglio, chiudendo sul 10 a 4. Eliminati invece gli altri due italiani in campo oggi nel secondo turno dello Slam, Matteo Berrettini e Jannik Sinner. L'articolo Tennis, Australian Open: Fognini vince 10-4 al tie-break del 5° set. Fuori Berrettini e Sinner proviene da Il Fatto Quotidiano. ilfattoquotidiano

