Striscia la Notizia, l’inviata “Erica senza K” e due operatori finiscono in ospedale: aggrediti mentre facevano un servizio a Cosenza (Di mercoledì 22 gennaio 2020) l’inviata di “Striscia la Notizia” Erica Cunsolo, in arte “Erica senza K“, è stata aggredita insieme alla sua troupe durante la partita Cosenza-Crotone da un manipolo di parcheggiatori abusivi, arrabbiati perché il tg satirico stava realizzando un servizio proprio su chi controlla i parcheggi fuori dallo stadio San Vito. L’aggressione nei confronti di Cunsolo e le percosse a danno della troupe sono costate a tutti una visita al pronto soccorso. E se non è andata peggio, è solo perché sono prontamente intervenute le forze dell’ordine che hanno riportato l’ordine e poi accompagnato gli inviati di Striscia in ospedale. “La nostra inviata e due operatori – si legge in una nota del tg satirico di Antonio Ricfci – si trovavano nei pressi dello stadio lunedì sera intorno alle 20,30 per realizzare un servizio sui parcheggiatori abusivi che si ... ilfattoquotidiano

