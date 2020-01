«Quando ero giornalista mi divertivo a fare ‘ste cose», così Salvini viola il codice deontologico (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Testo Unico dei doveri del giornalista. Punto fermo, dal punto di vista della deontologia professionale, per chi fa questa professione, essendo iscritto a un ordine che prevede gli elenchi dei professionisti, dei pubblicisti e dei praticanti. Matteo Salvini giornalista pubblicista lo dovrebbe conoscere bene. Anche se la sua iscrizione all’albo (risulta iscritto dal 19 maggio 1999) è precedente alla pubblicazione del Testo Unico, la formazione obbligatoria continua dovrebbe portarlo ad aggiornarsi sugli aspetti della professione. LEGGI ANCHE > Salvini trasforma la conferenza stampa in un comizio e litiga con un giornalista VIDEO Salvini giornalista: «Mi divertivo a fare queste cose al citofono» E uno dei cardini principali per chi fa il giornalista dovrebbe essere la deontologia. Matteo Salvini, un passato da giornalista a Radio Padania, dovrebbe insomma sapere che suonare ai ... giornalettismo

salvosottile : Negli altri paesi li premiano. Nel nostro li puniscono. La scorta tolta al capitano @UltimoUMC e’ l’ennesima sconfi… - romeoagresti : @GoalItalia #Sarri: '#Pjaca? Se si aprono degli spazi per lui sono contentissimo. E' un ragazzo che ha avuto una sf… - alycecappellaio : @Howlinwolf18 Quando ero poco più che una ragazza, sopra la testiera del letto, avevo un poster di Elvis enorme. E… -