PULSE Radeon RX 5600 XT è la nuova GPU lanciata da Sapphire (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Sapphire Technology lancia sul mercato la versione PULSE della scheda grafica AMD Radeon RX 5600 XT con il potente strumento Software di boost TriXX che produce fino a un 15% di miglioramento delle prestazioni nei videogiochi più in voga quando la risoluzione viene regolata da 1920x1080 a 1728x972. I dettagli nel comunicato ufficiale.Basata sull'innovativa architettura dedicata ai videogiochi RDNA di AMD e sulla tecnologia di processo a 7 nm, la scheda grafica PULSE Radeon RX 5600 XT è dotata di 2304 processori stream, un Boost Clock fino a 1620 MHz e un Game Clock 2 di 1560 MHz che permettono un gioco ad alta fedeltà di categoria AAA caratterizzato da un'estrema reattività a frequenze di quadro fino a 60 FPS in determinati videogame. Le schede grafiche serie Sapphire Radeon RX 5600 XT sono dotate di 6 GB di memoria GDDR6 ad alta velocità e del supporto del bus PCI Express 4.0 per le ... eurogamer

