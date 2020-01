Psg, Mpabbé: «Verratti un fenomeno. Juve? Rimane tra le favorite» (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Psg, lunga intervista rilasciata da Kylian Mbappé in cui parla di Verratti e Neymar ma anche della Juventus Kylian Mbappé ha rilasciato una lunga intervista sulle colonne de La Gazzetta dello Sport in cui parla del momento che sta vivendo il Psg e di alcuni suoi compagni di squadra. Ecco le sue parole. Verratti – «È un fenomeno. Mi pare sia evidente per tutti. È il giocatore che mi ha impressionato di più da quando sono al PSG. È fortissimo e per me è una fortuna incredibile averlo in squadra. Sono fiero di poterci giocare insieme». NEYMAR – «Neymar è un grandissimo giocatore con cui vado d’accordo anche fuori dal campo. Per lui sono state due stagioni difficili, ma sta tornando ai suoi livelli migliori. È una bella notizia per il PSG e per chi ama il calcio. Poche squadre possono permettersi di schierare attaccanti del nostro livello, ma l’attacco non fa tutto. Serve comunque lo ... calcionews24

