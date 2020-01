Permesso premio per Antonella Conserva, la donna del rapimento del piccolo Tommy (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Molti di voi ricorderanno il piccolo Tommaso Onofri, ribattezzato da tutti il piccolo Tommy. Il bimbo di due anni che fu rapito, figlio di Paolo, dirigente di ufficio Postale, era il marzo del 2006 e aveva 17 mesi. Fu rapito dl casale dove viveva insieme ai suoi genitori a Casalbaroncolo, in provincia di Parma. Le indagini inizialmente furono fatte anche sul padre del bambini Paolo Onofri e terminarono un mese dopo quando il corpo priva di vita del bimbo fu ritrovato sull’argine del fiume Enza. (Continua…) Il bimbo è stato ucciso la sera stessa del sequestro. Un omicidio per il quale furuno condannati Mario Alessi, 24 anni, reo confesso, la sua convivente, Antonella Conserva, e a 20 anni Salvatore Raimondi pregiudicato. Tutti ebbero l’ergastolo. Il papà del piccolo Tommy invece è morto nel 2012 dopo essere finito in coma dopo che il dolore straziante per la ... howtodofor

MediasetTgcom24 : Fu condannata per il rapimento del piccolo Tommy, ma è già in permesso premio #tommasoonofri… - fanpage : Permesso premio per Antonella Conserva - blondy90550027 : RT @LaurangelsLaura: Eh sì, è in permesso premio per aver partecipato all'omicidio di Tommy. Massimo affetto alla mamma Paola e al fratell… -