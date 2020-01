Paola Di Benedetto crolla al Grande Fratello Vip: l’amaro sfogo (Di mercoledì 22 gennaio 2020) GF Vip, Paola Di Benedetto scoppia a piangere: “Spero che Federico sia orgoglioso di me” E’ appena terminata una nuova puntata del daytime del Grande Fratello Vip. E in questa circostanza i telespettatori hanno assistito al crollo di Paola Di Benedetto. Il motivo? Quest’ultima, parlando con Paolo Ciavarro, è scoppiata improvvisamente a piangere. Ovviamente quest’ultimo l’ha subito abbracciata, cercando di tirarle su il morale. Una strana reazione che non è sfuggita ovviamente all’occhio attento della produzione del GF Vip, che ha subito colto l’occasione per chiamare la ragazza in confessionale e chiederle cos’è successo. E quest’ultima, con le lacrime agli occhi, ha svelato senza indugio alcuno: “Spero che Fede sia orgoglioso di me…Ne abbiamo passate talmente tante nonostante la nostra giovane età…Tra di noi ... lanostratv

