PAGELLE Juventus Roma: Bentancur sontuoso, Florenzi in affanno VOTI (Di mercoledì 22 gennaio 2020) I top e flop e i VOTI ai protagonisti del match valido per i quarti di finale della Coppa Italia 2019/20: PAGELLE Juventus Roma Le PAGELLE dei protagonisti del match tra Juventus e Roma, valido per i quarti di finale della Coppa Italia 2019/2020. TOP: Bentancur FLOP: Florenzi VOTI Juventus (4-3-3): Buffon 6,5; Danilo 6,5 (41′ Cuadrado 6), Bonucci 7, Rugani 6,5, Alex Sandro 6; Bentancur 7,5, Pjanic 6, Rabiot 6,5 (76′ Matuidi 5,5); Douglas Costa 6,5 (67′ Ramsey 6), Higuain 6,5, Ronaldo 7. All. Sarri 6,5 Roma (4-2-3-1): Pau Lopez 6; Florenzi 5 (67′ Veretout 6), Mancini 5,5, Smalling 6,5, Kolarov 5,5; Diawara 6 (76′ Bruno Peres 5,5), Cristante 5; Under 6, Pellegrini 6, Kluivert 5 (46′ Santon 6); Kalinic 6. All. Fonseca 5,5 Arbitro: Rocchi 6,5 Leggi su Calcionews24.com calcionews24

cechi66 : RT @MaestroJuventus: LE PAGELLE DEL MAESTRO ????? #JuveRoma 3???1?? PROMOSSI ? #Bentancur ? Bentancur ? Bentancur (Scusate ma il Benta di… - AleGobbo87 : RT @MaestroJuventus: LE PAGELLE DEL MAESTRO ????? #JuveRoma 3???1?? PROMOSSI ? #Bentancur ? Bentancur ? Bentancur (Scusate ma il Benta di… - robertoluca74 : RT @MaestroJuventus: LE PAGELLE DEL MAESTRO ????? #JuveRoma 3???1?? PROMOSSI ? #Bentancur ? Bentancur ? Bentancur (Scusate ma il Benta di… -