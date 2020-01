“Nella bolla”: così sono entrato nell’universo social di un giovane sovranista (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Vestire i panni di un giovane di destra di vent’anni di passioni sovraniste, esposto costantemente ai venti della propaganda. Quando ho deciso di creare un profilo falso su Facebook e Twitter, la Lega di Salvini era ancora al governo e stava minacciando l’uscita dal Governo. Ho puntato su un nome di pura fantasia, capace però di evocare suggestioni da ventennio e, dopo aver indicato un’età di pressapoco 24 anni, mi sono tuffato in un mondo che conosco solo come riflesso. Tutte le nostre interazioni social sono governate da algoritmi capaci di tracciare ogni passo delle nostre vite online e restituirci un mondo coerente con i nostri valori e le nostre aspettative. Si chiamano in gergo “bolle di filtraggio” o “echo chamber”, microuniversi informativi calibrati unicamente su di noi. Una tela che viene tessuta sapientemente giorno dopo giorno mentre autorizziamo i cookie dei ... giornalettismo

