Marco Giallini amaro “Tutti vogliono sapere tutto e nessuno si prende le proprie colpe”

Marco Giallini è forse uno degli attori più folkloristici del panorama italiano, dato che ogni incontro stampa con lui si trasforma in un vero e proprio show. L'attore ha presentato a Roma il nuovo film "Villetta con ospiti" di Ivano De Matteo che lo vede tra i protagonisti nei panni di un imprenditore arrivista fedifrago. Ventiquattr'ore per raccontare una splendida famiglia borghese e una ricca cittadina del nord Italia. Di giorno le nostre signore e i loro mariti ostentano pubblica virtù ai tavolini dei caffè. Poi, di notte, la commedia scivola nel noir ed esplode il lato oscuro della provincia in un susseguirsi di meschinità e violenze. I sette vizi capitali incarnati dai sette protagonisti si palesano ai nostri occhi quasi con innocenza. nessuno è accusabile di nulla anche se, tutti insieme, si macchieranno del peggiore dei peccati.

