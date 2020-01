M5s, Di Maio si dimette. Conte: “Rammarico per sua scelta, ha ottenuto grandi risultati” (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Dopo le dimissioni di Luigi Di Maio da capo politico del Movimento 5 Stelle, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, si dice rammaricato per questa scelta ma assicura che non ci saranno ripercussioni sul governo e che lavorerà fianco a fianco con lui fino al 2023. Un ringraziamento per quanto fatto da Di Maio in questi anni arriva anche da Davide Casaleggio. fanpage

Giorgiolaporta : E' fuga dalla nave che affonda dopo le #dimissioni di #DiMaio dal #M5S. Non c'è più il freno alle fuoriuscite. Ora… - fattoquotidiano : M5s, Di Maio: “Peggiori nemici all’interno, persone che hanno tradito i nostri valori per propria visibilità” - fattoquotidiano : M5s, Di Maio saluta e si toglie la cravatta: “È stato il mio simbolo. Un modo per onorare la serietà delle istituzi… -