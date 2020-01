LIVE Fognini-Thompson 7-6 (4) 6-1 3-6 4-6, Australian Open 2020 in DIRETTA: si va al quinto set (Di mercoledì 22 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Di tutte le partite al quinto set che ha giocato negli Slam, Fognini ne ha perse soltanto due quando si è trovato avanti per due set a zero, quelle contro l’argentino Juan Monaco al primo turno del Roland Garros 2007 e quella contro lo spagnolo Feliciano Lopez al secondo turno di Wimbledon 2016. 4-6 Set Thompson, rovescio in rete di Fognini sulla risposta e si va dunque al quinto set. 40-15 Due set point Thompson, doppio fallo. 40-0 Tre set point Thompson, risposta lunghissima di Fognini. 30-0 Gran rovescio incrociato di Thompson. 15-0 Servizio esterno di Thompson. 4-5 Thompson, c’è l’ace di Fognini, ma l’Australiano servirà per andare al quinto set al cambio di campo. 40-15 Efficace prima di Fognini. 30-15 Dritto in rete di Fognini. 30-0 Buona prima di Fognini. 15-0 Risposta in rete di Thompson sulla seconda di ... oasport

