Harry e Meghan inviano una lettera ai paparazzi - (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Francesca Rossi La nuova vita di Harry e Meghan è a malapena iniziata, ma i paparazzi starebbero già assediando la coppia non più reale e la risposta dei Sussex non si è fatta attendere Neppure il più ingenuo avrebbe mai pensato che una volta volati in Canada Harry e Meghan sarebbero stati lasciati in pace dai paparazzi. Al contrario. Può sembrare paradossale, ma forse se Harry fosse rimasto a corte la sua vita avrebbe suscitato meno scalpore. Il sito Royal Central sottolinea che la coppia sarebbe già cinta d’assedio dai paparazzi, neanche rappresentasse l’ultimo baluardo del Commonwealth oltreoceano. In questi giorni abbiamo visto diverse foto di Meghan a spasso con il piccolo Archie e con i suoi bellissimi cani Guy e Oz. Poi abbiamo osservato quello che sembrerebbe uno scatto rubato del principe Harry appena atterrato in Canada con berretto e zainetto. Proprio questi ... ilgiornale

