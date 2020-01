Grande Fratello Vip, primo richiamo ufficiale: “Le regole non sono state rispettate” (Di giovedì 23 gennaio 2020) Il mancato rispetto delle regole del Freeze è costato ai gieffini un richiamo ufficiale. Come sanzione, il Grande Fratello ha deciso di decurtare 60 euro dalla spesa della settimana. Inoltre, i concorrenti sono stati invitati a effettuare nuove nomination: "Al momento opportuno scoprirete le conseguenze di questa scelta". fanpage

trash_italiano : Ogni tanto mi fermo a pensare a quanto sia bella la sigla del Grande Fratello. #GFVIP - GianlucaVasto : Su #luigidimaio Luigi ho scritto in FB qui voglio fare un grande in bocca al lupo ad un altro 'fratello',… - MediasetPlay : Clizia Icorvaia svela i suoi sentimenti... Ivan Gonzalez non corrisponde in alcun modo al prototipo del suo uomo id… -