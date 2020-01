Giovanna Civitillo svela: “Sanremo? La prima sera sarò con Amadeus” (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Sanremo 2020, Giovanna Civitillo su Amadeus: “sarò con lui al Teatro Ariston la prima sera. Poi…” Fervono i preparativi per il Festival di Sanremo 2020, condotto da Amadeus, che andrà in onda da martedì 4 a sabato 8 febbraio in prima serata su Rai1. E proprio sul 70° festival della canzone italiana a rompere il silenzio in questi giorni è stata Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus, che sulle pagine del settimanale DiPiùTV ha rivelato: Mentre mio marito condurrà la gara, io sarò dietro le quinte per raccontare i retroscena del festival. “Farò la ‘spia’ dietro le quinte di Sanremo per raccontare i retroscena a La vita in diretta” ha poi sottolineato, come si legge sempre sulle pagine del settimanale citato sopra. Com’è noto da tempo, infatti, Giovanna Civitillo farà l’inviata al Teatro Ariston per La vita in diretta nei giorni di ... lanostratv

Corriere : Sanremo, la moglie di Amadeus seguirà il Festival come inviata speciale per «La vita in diretta» - VinicioBardotti : RT @DettoFattoRai2: I #Carloticon sono sempre un buon momento per tirare fuori i pop corn, se poi c'è Giovanna Civitillo è tutto più divert… - zazoomblog : Amadeus geloso di Giovanna Civitillo: «Con mia moglie? Anche quattro volte al giorno» - #Amadeus #geloso #Giovanna… -